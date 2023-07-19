Співголови двох партій правлячої коаліції болгарського парламенту подали на розгляд рішення про повернення під контроль болгарської держави порту Розенець, який наразі «безпідставно» орендує російський «Лукойл».

На реалізацію проекту виділили тиждень, пише Novinite.

Коаліція «Ми продовжуємо зміни — демократична Болгарія» подала сьогодні вранці на розгляд Народних зборів проект рішення, згідно з яким порт Розенець повертається під контроль болгарської держави.

Зараз порт, розташований на південь від Бургаса, знаходиться під контролем другої за величиною російської нафтової компанії «Лукойл». Концесію «Лукойл-Болгарія» було безпідставно продовжено ще на 24 роки в жовтні минулого року тимчасовим урядом, призначеним президентом Руменом Радевим.

Проект та аргументи були представлені ЗМІ сьогодні рано вранці співголовами двох партій коаліції Кирилом Пєтковим та Атанасом Атанасовим.

— Сьогодні вранці ми подаємо пропозицію про повернення контролю болгарської держави над портом Розенець. Наша пропозиція припинить концесію порту Розенець, яка була безпідставно продовжена тимчасовим урядом на 24 роки. Ми вважаємо, що контроль над цим портом є ключовим для болгарської держави і, в принципі, всі ключові інфраструктури повинні бути під контролем Болгарії. Особливо ті, що розташовані вздовж кордону. Ви знаєте, в минулому завжди були сумніви щодо контролю над цим портом. Наша стратегічна мета — увійти до Шенгенської зони, і це великий, чіткий крок у цьому напрямку, — заявив Кирил Петков у кулуарах парламенту.

Він також додав, що Міністерство транспорту вчора повідомило депутатам, про свою готовність управляти портом.

— Не буде жодних проблем з його експлуатацією. Замість концесійних платежів буде дохід від експлуатації порту, але повністю під болгарським контролем, — зазначив він.

За його словами, цей крок також відповідає регламенту ЄС щодо санкцій проти Росії через війну. А також є чіткою заявою Болгарії, що Шенген є національною метою.

В проекті передбачено тижневий термін для його реалізації. Відтоді «Лукойл» продовжить користуватися ним на платній основі, а не як концесіонер, підтвердив Пєтков.

— Ми даємо собі короткий термін, тому що вважаємо, що Міністерство транспорту має всі можливості для управління цим портом, і немає сенсу зволікати. Як тільки ми приймемо це стратегічне рішення, воно буде реалізовано, — запевнив політик.

Нагадаємо, що Україна розглядає можливість транспортування продовольства у рамках «зернової ініціативи» через територіальні води Румунії та Болгарії.