У Корабельному районі Миколаєва на території Балабанівського урочища двоє чоловіків незаконно видобували пісок із несанкціонованого кар'єру.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
— Порушників вже притягнуто до відповідальності за статтею 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кожен із них сплатити 17 тисяч гривень на користь держави, – зазначається в повідомлені.
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У Корабельному районі Миколаєва на території Балабанівського урочища двоє чоловіків незаконно видобували пісок із несанкціонованого кар'єру.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
— Порушників вже притягнуто до відповідальності за статтею 47 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кожен із них сплатити 17 тисяч гривень на користь держави, – зазначається в повідомлені.