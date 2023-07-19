У Корабельному районі Миколаєва на території Балабанівського урочища двоє чоловіків незаконно видобували пісок із несанкціонованого кар'єру.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Щоб перевірити інформацію, інспектори з охорони навколишнього природного середовища виїхали на місце події. Вони підтвердили факт самовільного паркану піску з несанкціонованого кар'єру без відповідного дозволу.