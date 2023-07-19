У Первомайському районі, що на Миколаївщині за рішенням суду у власність держави повернули землі лісового фонду загальною площею 9,1 га вартістю 98 мільйонів гривень.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Миколаївської області.

Зазначається, що особливо цінні землі лісового фонду незаконно були передані у комунальну власність під виглядом земель сільськогосподарського призначення.

— Підставою для звернення до суду з позовом стали допущені Держгеокадастром порушення законодавства при формуванні ділянок сільськогосподарського призначення та передачі їх у власність територіальної громади поза волею держави в особі Кабінету Міністрів України. Внаслідок незаконних дій особливо цінні землі лісового фонду вибули з постійного користування спеціалізованого державного підприємства та, всупереч прямій забороні на їх вилучення з державної власності, передані у комунальну власність під виглядом земель сільськогосподарського призначення, – розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, що державі повернули землі вартістю майже один мільйон гривень, які відали під будівництво «дачі» на Тилігульському лимані.