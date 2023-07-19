Українські військові просунулися на 1 кілометр вздовж лінії фронту на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку майор Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що наступальна операція Сил оборони угруповання «Таврія» на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває.

— Констатуємо, що є просування ударних підрозділів наших частин більш як 1 кілометр уздовж лінії фронту, – сказав Шершень.

Речник зауважив, що російські окупанти продовжують зосереджувати свої основні зусилля на утриманні ротних опорних пунктів.

Це важливо для Сил оборони, адже противник концентрує значні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.