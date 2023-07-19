Україна планує тимчасовий маршрут для підтримки поставок зерна Чорним морем після того, як Росія вийшла із «зернової угоди».

Про це пише Reuters.

У листі від 18 липня, надісланому агентству судноплавства ООН, Україна заявила, що «вирішила встановити на тимчасовій основі рекомендований морський маршрут».

Він вестиме до територіальних вод і виключної морської економічної зони Румунії.

— Його мета — сприяти розблокуванню міжнародного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря, – написав у листі виконувач обов’язків міністра інфраструктури України Василь Шкураков.

За даними The Guardian, Організація Об’єднаних Націй заявила, що існує «кілька ідей», які допоможуть доставити українське зерно та російське зерно та добрива на світові ринки.

Кремль заявляв, що кораблі, що перетинають Чорне море без його гарантій, будуть у небезпеці.

Як відомо, Росія офіційно відмовилася продовжити дію «зернової угоди», термін якої закінчився 17 липня. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Він заявив, що Росія негайно повернеться до угоди, якщо її вимоги будуть виконані.

Раніше повідомлялося, що Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки.

Станом на 30 червня Туреччина не змогла евакуювати шість своїх суден, які заблоковані в портах Миколаївського регіону.

Також повідомлялося, що майже 100% миколаївських портів готові приєднатися до «зернової угоди». Портовики Миколаївщини готові долучитися до експорту українського зерна.

Тим часом, Україна розглядає можливість транспортування продовольства у рамках «зернової ініціативи» через територіальні води Румунії та Болгарії.



