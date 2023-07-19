Сьогодні, 19 липня, російські війська нанесли удару по центру міста Очаків.
Про це повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
Внаслідок обстрілу ворог вдарив по пʼятиповерховому будинку в центрі міста. За словами Сергія Шайхета, є поранені, але їх життю нічого не загрожує. На місці події працюють співробітники поліції та ДСНС.
Нагадаємо, російські окупанти вночі атакували курортну зону в районі Коблево Миколаївської області. Внаслідок обстрілів частково зруйнована одна з баз відпочинку, дві людини отримали поранення.
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Сьогодні, 19 липня, російські війська нанесли удару по центру міста Очаків.
Про це повідомив очільник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
Внаслідок обстрілу ворог вдарив по пʼятиповерховому будинку в центрі міста. За словами Сергія Шайхета, є поранені, але їх життю нічого не загрожує. На місці події працюють співробітники поліції та ДСНС.
Нагадаємо, російські окупанти вночі атакували курортну зону в районі Коблево Миколаївської області. Внаслідок обстрілів частково зруйнована одна з баз відпочинку, дві людини отримали поранення.