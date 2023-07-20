Вночі, 20 липня, російські окупанти завдали удару по центру Миколаєва.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Приліт був поряд з 3-поверховим будинком, біля якого утворилась величезна вирва. Через удар на місці виникла пожежа. Наразі відомо про 9 поранених, з яких 5 дітей (троє з них віком 1 рік, 3 роки, 16 років).

Пізніше Віталій Кім повідомив про загиблих.

Мер міста Олександр Сенкевич зазначив, що на місці вже працюють рятувальники ДСНС. Довкола багато пошкоджених будинків. Ще на одній адресі горять кілька гаражів. Рятувальники гасять.

Як відомо, Росія завдала комбінованої нічної атаки із застосуванням крилатих ракет, а також дронів-камікадзе.

Вибухи пролунали не лише в Миколаєві, а й в Одесі, Одеській області, Миколаївській області та Сумах.