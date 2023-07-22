У суботу, 22 липня, вогнеборці гасили пожежу у житловому будинку у місті Первомайськ. На місці рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

Пожежа сталася вночі, о 01:45 пожежники отримали повідомлення та виїхали на виклик. Врятувати жінку не вдалося, на момент приїзду рятувальників 82-річна жінка вже загинула.

Пожежники ліквідували загоряння 60 квадратних метрів. Причина пожежі залишається невідомою.

Нагадаємо, у Миколаївському районі пожежники 10 годин гасили масштабну пожежу на полях між двома селами. Від вогню підривалися боєприпаси, які розліталися в різні сторони, пошкоджуючи домівки поряд.