Арешт російським судом терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) 21 липня може бути публічним проявом зміни балансу сил між різними угрупованнями у Кремлі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Укрінформ.

«Арешт колишнього російського офіцера та ультранаціоналіста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) 21 липня може бути публічним проявом зміни балансу сил між угрупованнями Кремля, можливо, не на користь ФСБ, в якій Гіркін раніше служив», — вважають аналітики ISW.

Згідно з судовими документами, російська влада порушила справу проти Ігоря Гіркіна 18 липня — у день, коли він опублікував кілька постів із різкою критикою президента Росії Володимира Путіна.

В ISW зауважили, що Гіркін постійно критикував Путіна і раніше, але це не призводило до його арешту. Деякі джерела стверджували, що арешт Гіркіна стався після його конфлікту з колегою з клубу «Злих патріотів» щодо ПВК «Вагнер». Інші джерела припускають, що скарги «вагнерівців» на Гіркіна могли стати причиною його арешту. Ще одне джерело стверджує, що арешт Гіркіна пов’язаний з російськими «патріотами», яких влада вважає нелояльними до Путіна, зазначають аналітики ISW.

Нагадаємо, у п'ятницю російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).