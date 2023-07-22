Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованого Каланчака Херсонської області сто дітей до санаторію у російському Саранську.
Про це пише Центр національного супротиву.
Зазначається, що дітей відправили у табори в Росії, нібито для «відпочинку».
— Дітям читатимуть лекції про «СВО», їх зв’язок із Росією та викладання псевдоісторії в путінській версії. Крім того, російські «актори» виступатимуть перед дітьми та викладатимуть російську літературу, — йдеться в повідомленні.
Нещодавно під час брифінгу директорка департаменту освіти і науки Миколаївської військової адміністрації Алла Веліховська розповіла, що в Грузії діти перебувають під опікою посла України. Весь цей час вони навчалися там і перебувають у нормальних умовах.
Також повідомлялося, що журналісти «Слідства.Інфо» встановили викрадачів 15 сиріт, які були вивезені до Російської Федерації під час окупації Снігурівського району з Новопетрівської школи-інтернату.До того ж уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець запевнив, що взяв під особистий контроль безпеку п’ятнадцятьох сиріт з інтернату на Миколаївщини, яких вдалося повернути з РФ. Одна із дівчат вже поїхала до нової родини, яка її усиновила ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.
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Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованого Каланчака Херсонської області сто дітей до санаторію у російському Саранську.
Про це пише Центр національного супротиву.
Зазначається, що дітей відправили у табори в Росії, нібито для «відпочинку».
— Дітям читатимуть лекції про «СВО», їх зв’язок із Росією та викладання псевдоісторії в путінській версії. Крім того, російські «актори» виступатимуть перед дітьми та викладатимуть російську літературу, — йдеться в повідомленні.
Нещодавно під час брифінгу директорка департаменту освіти і науки Миколаївської військової адміністрації Алла Веліховська розповіла, що в Грузії діти перебувають під опікою посла України. Весь цей час вони навчалися там і перебувають у нормальних умовах.
Також повідомлялося, що журналісти «Слідства.Інфо» встановили викрадачів 15 сиріт, які були вивезені до Російської Федерації під час окупації Снігурівського району з Новопетрівської школи-інтернату.До того ж уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець запевнив, що взяв під особистий контроль безпеку п’ятнадцятьох сиріт з інтернату на Миколаївщини, яких вдалося повернути з РФ. Одна із дівчат вже поїхала до нової родини, яка її усиновила ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.