Російські загарбники вивезли з тимчасово окупованого Каланчака Херсонської області сто дітей до санаторію у російському Саранську.

Про це пише Центр національного супротиву.

Зазначається, що дітей відправили у табори в Росії, нібито для «відпочинку».

— Дітям читатимуть лекції про «СВО», їх зв’язок із Росією та викладання псевдоісторії в путінській версії. Крім того, російські «актори» виступатимуть перед дітьми та викладатимуть російську літературу, — йдеться в повідомленні.

Нещодавно під час брифінгу директорка департаменту освіти і науки Миколаївської військової адміністрації Алла Веліховська розповіла, що в Грузії діти перебувають під опікою посла України. Весь цей час вони навчалися там і перебувають у нормальних умовах.

Також повідомлялося, що журналісти «Слідства.Інфо» встановили викрадачів 15 сиріт, які були вивезені до Російської Федерації під час окупації Снігурівського району з Новопетрівської школи-інтернату.