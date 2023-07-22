На думку нардепа Артема Чорноморова, що представляє Миколаївщину у Раді, власники паїв на сьогодні залишаються недостатньо захищеними перед недобросовісними орендарями землі.

Таку думку він висловив на засіданні аграрного комітету в Раді, про що написав у своєму телеграм-каналі.

— Здав землю в оренду, щоб заробити грошей, а потрапив у рабство. На жаль, саме такі реалії через деяких недобросовісних фермерів вже чотири роки спостерігаю зокрема на Півдні України. Тисячі історій людей, які здали свої паї в оренду, а насправді потрапили у відносини, у яких вони майже не мають можливості керувати тим, що їм належить, мотивували мене шукати вихід з цієї ситуації, — зазначив він.

Артем Чорноморов нагадав, що Рада прийняла закон про ринок землі, який мав би покращити становище власників землі. Наприклад, їм надали можливість продавати землю. Однак на ділі ситуація складніша.

— Великий бізнес продовжує робити все, аби залишити українців у рабстві. У свавіллі, коли цього року власник паю отримає дві тисячі гривень за свою власність, наступного – може заплатять за оренду зерном чи чимось іншим. А може й взагалі нічого не сплатять, бо ж війна. Дійшло до того, що маленька правка у непоганий закон про землю, який мав би захистити саме власників землі, робить так, що орендар може внести право оренди у якості застави й отримати гроші на свій бізнес. Це ж нонсенс. І велика загроза для власників землі, — додав Артем Чорноморов.

Нардеп наголосив, що на засіданні аграрного комітету попросив розробників схожих ініціатив надати йому приклади того, як вони собі бачать реалізацію своїх ідей та довести, що права українців будуть захищені.

Нагадаємо, раніше народний депутат Артем Чорноморов підняв питання внесення змін до законодавства України, щоб захистити людей, які здають свої паї в оренду недобросовісним фермерам.