До Миколаєва з робочим візитом прибув голова ДСНС Сергій Крук, який ознайомився з роботою по ліквідації наслідків руйнування триповерхового житлового будинку.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України.

Зазначається, що Сергій Крук подякував кожному вогнеборцю, який залучався до пошуково-рятувальних робіт під час руйнування триповерхового житлового будинку, в який нещодавно влучила ракета.

— Я дякую кожному рятувальнику. За 513 днів повномасштабного вторгнення в Україну кожен із вас працює в посиленому режимі несення служби! Ці виклики вас не злякали, а зробили сильнішими. Щодня пліч-о-пліч ви ліквідовуєте наслідки ганебних терористичних дій. 24/7 самовіддано рятуєте життя та знаходитесь поруч із тими, хто залишається віч-на-віч з цією війною. Ви протягуєте руку допомоги колегам із сусідніх областей та самовіддано рятуєте життя. Підтвердженням цьому є ваша робота під час ліквідації наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС, — зазначив Сергій Крук.

Варто додати, що рятувальники продовжують розбирати конструкції та проливати окремі осередки тління.

Раніше повідомлялось, що 20 липня, російські окупанти завдали удару по центру Миколаєва. Ймовірно, він був нанесений двома крилатими ракетами Х-22.

До того ж на Миколаївщині під ворожий вогонь потрапили вогнеборці відділення пожежної охорони «Коблеве». Постраждав автомобіль рятувальників.

Крім того, у Миколаївському районі пожежники 10 годин гасили масштабну пожежу на полях між двома селами.Від вогню підривалися боєприпаси, які розліталися в різні сторони, пошкоджуючи домівки поряд.