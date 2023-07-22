Авіакомпанія Ryanair розглядає варіант відновлення польотів в Україну до кінця 2023 року за умови, якщо українська сторона зможе захистити літаки й переконати в цьому Європейську агенцію авіаційної безпеки та страхові компанії.

Про це розповів генеральний директор компанії Майкл О’Лірі в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Він зауважив, що Міністерство відновлення України працює над тим, щоб наприкінці поточного року відновити деякі рейси до Києва та Львова.

— Розглядаємо два плани: один — коли війна закінчиться і все відкриється за один чи два дні. І другий, найбільш імовірний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів уже наприкінці цього року, — сказав Майкл ОʼЛірі.

Майкл О'Лірі додав, що впевнений в успіху переговорів України з EASA. Він навів приклад ізраїльського досвіду, де авіація продовжувала летіти до Тель-Авіва, за 10 хвилин від Західного берега, звідки були запущені ракети.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань передало активи російського олігарха Ротенберга, з ними – ТРЦ «Ocean Plaza» у власність держави.