Британське Міністерство оборони надає дрони Malloy, які ввійшли до пакета допомоги Україні від Великої Британії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії в Facebook.

— Безпілотні літальні апарати, такі як дрони Malloy, що експлуатуються британською армією, можуть переміщувати техніку, зброю і навіть поранених з лінії фронту, і є частиною нашого поточному пакету допомоги Україні, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 млн доларів. Пакет буде включати бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити пошкоджені в ході контрнаступу.