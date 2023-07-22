За добу, 22 липня, українські воїни за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

— В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил усі п’ять ударних БпЛА було знищено, — йдеться у повідомленні.

Крім того, ворог здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок цих ударів є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.