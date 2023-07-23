Грецька берегова охорона врятувала майже 100 мігрантів на човнах біля узбережжя своєї країни.

Про це розповіли на державне радіо Греції EPT із посиланням на грецьку берегову охорону.

Зазначається, що трьох чоловіків правоохоронці заарештували за підозрою в тому, що вони могли допомагати нелегальним мігрантам потрапити до Європейського Союзу.

За словами берегових охоронців, 71 мігранта виявили у п'ятницю на борту вітрильника поблизу острова Карпатос в Егейському морі, а ще 27 осіб врятували з човна біля берегів острова Родос.

Відомо, що Греція планує доставити врятованих людей до табору для реєстрації на острові Кос.

Варто додати, контрабандисти регулярно перевозять нелегалів небезпечною морською подорожжю з Туреччини та країн Північної Африки до країн Європейського Союзу – Греції, Кіпру та Італії.

Нагадаємо, Греція не збирається відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва.