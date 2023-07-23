В суботу, 22 липня, російські окупанти нанесли артилерійських обстрілів по території Миколаївської області.
Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.
О 12:30 ворожі обстріли фіксувалися поблизу одного з населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, протягом 21 липня російські війська три рази завдавали артилерійських обстрілів по Очаківській громаді.
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В суботу, 22 липня, російські окупанти нанесли артилерійських обстрілів по території Миколаївської області.
Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.
О 12:30 ворожі обстріли фіксувалися поблизу одного з населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, протягом 21 липня російські війська три рази завдавали артилерійських обстрілів по Очаківській громаді.