В суботу, 22 липня, російські окупанти нанесли артилерійських обстрілів по території Миколаївської області.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА.

О 12:30 ворожі обстріли фіксувалися поблизу одного з населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, протягом 21 липня російські війська три рази завдавали артилерійських обстрілів по Очаківській громаді.