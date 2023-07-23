У ніч проти 23 липня російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі. Внаслідок цього є загиблий і постраждалі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну споруду.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наразі внаслідок атаки відомо про одного загиблого цивільного. Бригади швидкої допомоги працюють на місцях.

Станом на 05:00 Кіпер повідомив про 19 постраждалих, серед яких 4 дітей. До лікарень міста госпіталізували 14 людей, троє з них — діти. Водночас за данимиполіції станом на 4:00 22 людей зазнали поранень.

Внаслідок атаки зруйновані шість житлових будинків, зокрема і багатоквартирні. Поліція вказує, що у багатьох будинках пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна.

Також пошкоджені дві памʼятки архітектури, храм. Понівечені десятки автівок. У багатьох будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади.

Зокрема пошкоджень зазнала одна з релігійних споруд у центрі міста: там спалахнула пожежа.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та ліквідовувати пожежі. На місцях працюють усі необхідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки атаки, охороняють територію та пошкоджені будівні, допомагають рятувальникам ліквідовувати наслідки атаки та надають необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, в суботу, 22 липня, російські окупанти нанесли артилерійських обстрілів по території Миколаївської області.