У Миколаєві до 20:00 припинили подачу води по декільком адресам через аварію на водопровідній мережі.
Про це повідомляє пресслужба водоканалу.
Водопостачання буде відсутнє в будинках, що розташовані в квадраті вулиць:
Нагадаємо, раніше було припинено подачу води в Інгульському районі.
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У Миколаєві до 20:00 припинили подачу води по декільком адресам через аварію на водопровідній мережі.
Про це повідомляє пресслужба водоканалу.
Водопостачання буде відсутнє в будинках, що розташовані в квадраті вулиць:
Нагадаємо, раніше було припинено подачу води в Інгульському районі.