У Миколаєві до 20:00 припинили подачу води по декільком адресам через аварію на водопровідній мережі.

Про це повідомляє пресслужба водоканалу.

Водопостачання буде відсутнє в будинках, що розташовані в квадраті вулиць:

від вулиці Декабристів до вулиці Пушкінська;

між вулицями Погранична до площі Привокзальна;

проспект Миру 40, 42, 44, 46, 46-а, 48, 52, 54, 56, 58;

вулиця Космонавтів 68, 80, 82, 92, 98, 100;

вулиця 11 Поздовжня 115;

вулиця 12 Поздовжня 1, 3, 5, 45, 47-а, 47-б;

вулиця Китобоїв 2-а, 4, 6, 12, 14;

вулиця Скульптора Ізмалкова 32, 132;

вулиця Космонавтів 84.

Нагадаємо, раніше було припинено подачу води в Інгульському районі.