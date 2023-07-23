Фото опублікувала пресслужба британського відомства.
«Програма є частиною незмінного зобов’язання Великої Британії підтримувати Україну в її боротьбі проти росії», — йдеться в дописі.
Зазначимо, що це навчання друга група українських новобранців-артилеристів завершила у квітні цього року, а розпочалися вони на початку лютого 2023 року.
Нагадаємо, в кінці травня перша група з близько 400 українських військових почала навчання на американських танках Abrams M1 в Німеччині. Очікується, що програма триватиме 10-12 тижнів.
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Фото опублікувала пресслужба британського відомства.
«Програма є частиною незмінного зобов’язання Великої Британії підтримувати Україну в її боротьбі проти росії», — йдеться в дописі.
Зазначимо, що це навчання друга група українських новобранців-артилеристів завершила у квітні цього року, а розпочалися вони на початку лютого 2023 року.
Нагадаємо, в кінці травня перша група з близько 400 українських військових почала навчання на американських танках Abrams M1 в Німеччині. Очікується, що програма триватиме 10-12 тижнів.