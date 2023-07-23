Цього року друга частина українських військовослужбовців успішно завершила навчання на самохідних артилерійських установках AS-90 калібру. Міністерство оборони Великої Британії поділилося світлинами з навчань.

Фото опублікувала пресслужба британського відомства.

«Програма є частиною незмінного зобов’язання Великої Британії підтримувати Україну в її боротьбі проти росії», — йдеться в дописі.

Зазначимо, що це навчання друга група українських новобранців-артилеристів завершила у квітні цього року, а розпочалися вони на початку лютого 2023 року.

Нагадаємо, в кінці травня перша група з близько 400 українських військових почала навчання на американських танках Abrams M1 в Німеччині. Очікується, що програма триватиме 10-12 тижнів.