Нацагентство з питань запобігання корупції перевірить впродовж трьох місяців увесь керівний склад військкоматів України.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова агентства Олександр Новіков.

За його словами, НАЗК звернулося до Міноборони і Генштабу по списки військкомів і перевірить кожного.

Включно з їхніми «родичами, водіями, кухарками, коханцями та коханками». Новіков додав, що під час війни зловживання військкомів — це не просто корупційне порушення, а «державна зрада з точки зору етики».

Раніше в парламенті заявляли, що системної корупції в Україні наразі немає.