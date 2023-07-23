Нацагентство з питань запобігання корупції перевірить впродовж трьох місяців увесь керівний склад військкоматів України.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова агентства Олександр Новіков.
За його словами, НАЗК звернулося до Міноборони і Генштабу по списки військкомів і перевірить кожного.
Включно з їхніми «родичами, водіями, кухарками, коханцями та коханками». Новіков додав, що під час війни зловживання військкомів — це не просто корупційне порушення, а «державна зрада з точки зору етики».
Раніше в парламенті заявляли, що системної корупції в Україні наразі немає.
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Нацагентство з питань запобігання корупції перевірить впродовж трьох місяців увесь керівний склад військкоматів України.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова агентства Олександр Новіков.
За його словами, НАЗК звернулося до Міноборони і Генштабу по списки військкомів і перевірить кожного.
Включно з їхніми «родичами, водіями, кухарками, коханцями та коханками». Новіков додав, що під час війни зловживання військкомів — це не просто корупційне порушення, а «державна зрада з точки зору етики».
Раніше в парламенті заявляли, що системної корупції в Україні наразі немає.