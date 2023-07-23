Вчора, 22 липня, в місті Снігурівка вибухнув невідомий предмет, через який загинула людина.ї

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Миколаївської області.

Як зазначають в ДСНС, вибух невідомого вибухонебезпечного предмета стався на дворі власного подвір'я по вулиці Лугова, від чого загинув чоловік 1965 року народження. Всі обставини події встановлюють співробітники поліції.

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області в чергове закликає дотримуватись правил мінної безпеки.

«Маркування, які попереджають про потенційну небезпеку встановлюються не просто так. Спеціальна стрічка, знаки «Небезпечно міни!», «Стоп міни!», червоні прапорці в землі — все це попереджає про те, що території небезпечні, не ігноруйте їх! Бережіть себе та своє життя! Якщо натрапили на вибухонебезпечний чи підозрілий предмет, телефонуйте на спецлінії 101 або 102», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Миколаївщині розпочали виготовлення першого судна для водолазної групи розміновування акваторій внутрішніх водних шляхів. Всього заплановано випустити 15 таких суден.

Раніше повідомлялося, що після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС дрейфуючі міни прибило до берегів Миколаївської та Одеської областей.