У пʼятницю, 21 липня, миколаївці, чиї будинки постраждали внаслідок атаки ворога, отримали гуманітарну допомогу від організації Save the Children.

Мешканці постраждалих будинків отримали засоби особистої гігієни та продуктові набори, повідомили у Центрі підтримки бізнесу.

«Ворог наніс нашому місту нові рани — дуже важливо допомогти містянам. Саме на це і розрахована програма Emergency Response Save the Children», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що миколаївці мали можливість зареєструватися для отримання грошової допомоги для відновлення помешкань.

Нагадаємо, 20 липня, ворог завдав ракетний удар по Миколаєву: зруйновано будинок, є постраждалі та загиблий.

Як раніше повідомлялось, жителі будинків, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів тієї ночі, можуть отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій.

Загалом, за добу, з 19 по 20 липня внаслідок ворожих обстрілів, в Миколаївській області було пошкоджено або зруйновано 46 цивільних об’єкта, 8 з яких — житлового фонду.