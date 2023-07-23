У пʼятницю, 21 липня, миколаївці, чиї будинки постраждали внаслідок атаки ворога, отримали гуманітарну допомогу від організації Save the Children.
Мешканці постраждалих будинків отримали засоби особистої гігієни та продуктові набори, повідомили у Центрі підтримки бізнесу.
«Ворог наніс нашому місту нові рани — дуже важливо допомогти містянам. Саме на це і розрахована програма Emergency Response Save the Children», — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що миколаївці мали можливість зареєструватися для отримання грошової допомоги для відновлення помешкань.
Нагадаємо, 20 липня, ворог завдав ракетний удар по Миколаєву: зруйновано будинок, є постраждалі та загиблий.
Як раніше повідомлялось, жителі будинків, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів тієї ночі, можуть отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій.
Загалом, за добу, з 19 по 20 липня внаслідок ворожих обстрілів, в Миколаївській області було пошкоджено або зруйновано 46 цивільних об’єкта, 8 з яких — житлового фонду.
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У пʼятницю, 21 липня, миколаївці, чиї будинки постраждали внаслідок атаки ворога, отримали гуманітарну допомогу від організації Save the Children.
Мешканці постраждалих будинків отримали засоби особистої гігієни та продуктові набори, повідомили у Центрі підтримки бізнесу.
«Ворог наніс нашому місту нові рани — дуже важливо допомогти містянам. Саме на це і розрахована програма Emergency Response Save the Children», — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що миколаївці мали можливість зареєструватися для отримання грошової допомоги для відновлення помешкань.
Нагадаємо, 20 липня, ворог завдав ракетний удар по Миколаєву: зруйновано будинок, є постраждалі та загиблий.
Як раніше повідомлялось, жителі будинків, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів тієї ночі, можуть отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій.
Загалом, за добу, з 19 по 20 липня внаслідок ворожих обстрілів, в Миколаївській області було пошкоджено або зруйновано 46 цивільних об’єкта, 8 з яких — житлового фонду.