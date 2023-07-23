В Ізмаїльському районі, на Одещині, відбувся Другий Меліоративний форум. Голова аграрного Комітету Олександр Гайду зауважив символічним, що форум проходить саме у південному регіоні, бо саме ці території через постійну посуху потребують комплексного зрошення.

Про це повідомляє пресс-служба нардепа.

До заходу долучилися члени комітету з питань аграрної політики та земельної політики, представники Мінагрополітики, керівники програми USAID АГРО, організації водокористувачів, органи місцевого самоврядування та інші представники державних органів влади.

— Для забезпечення продовольчої безпеки Україні необхідно шукати шляхи, які дадуть можливість компенсувати втрату врожаїв на окупованих та постраждалих від військових дій територіях. Відновлення гідротехнічної меліорації може стати таким компенсатором, — зауважив Олександр Гайду.

Зрошення земель може збільшити врожайність щонайменше у два рази. Такого результату принаймні очікують аграрії з Одещини. В рамках Другого Меліоративного форуму провели запуск нової дощувальної машини в однієї з першостворених організацій водокористувачів — ОВК «Вода життя».

— Другий Меліоративний форум ще раз продемонстрував нам позитивні результати реформи меліорації. Аграрії, які об’єдналися в ОВК, вже можуть самостійно контролювати процеси поливу земель, бо саме фермери зацікавлені в якості і кількості власної продукції. Завдяки реформі аграрії стали незалежними від сторонніх установ та структур. Саме для цього ми і працюємо, аби фермерам було простіше вести власну діяльність та забезпечувати достатнє і своєчасне зрошення, — підкреслив Олександр Гайду.

Представники ОВК «Вода Життя» зазначили: дощувальна машина дозволить їм вирощувати озимий ячмінь, цю культуру раніше вони не вирощували через невеликі опади в регіоні. Це у підсумку давало і малу врожайність. На полях ОВК «Вода Життя» висаджували тільки кукурудзу, однак вони очікують збільшення її врожайності. Адже відтепер в них буде своєчасний та комплексний полив.

Нагадаємо, Олександр Гайду розповів, що за результатами першого етапу реформи меліорації в Україні вже створено 24 організації водокористувачів. Найбільше ОВК зареєстровано на Черкащині та Одещині.