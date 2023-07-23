У середу, 19 липня, у Миколаєві з робочим візитом побував директор Центру стратегічних комунікацій НАТО Яніс Сартс.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

У межах візиту відбулася зустріч з начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом, під час якої було обговорено актуальні питання зміцнення безпеки у регіоні. Зокрема, мова йшла про протистояння гібридним загрозам з боку РФ, особливо в контексті загроз дезінформації та кібератак.

Яніс Сартс підкреслив, що ворожа інформаційна діяльність становить серйозну загрозу для українського суспільства.

— Сьогоднішня зустріч дала нам можливість обговорити важливі питання щодо обороноздатності регіону та готовності реагувати на можливі виклики. Ми повинні зосередитись на цьому та спільно знаходити ефективні шляхи протидії загрозам, — сказав він.

Зі свого боку очільник області додав, що подальше партнерство є суттєвим елементом стратегії забезпечення інформаційної безпеки.

— Шляхом спільної координації та обміну інформацією ми зможемо не тільки бути більш ефективними у протистоянні сучасним викликам, а й залишатися стійкими перед новими загрозами, — запевнив Віталій Кім.

Крім того, Яніс Сартс зустрівся з генерал-майором Дмитром Марченком. Військовослужбовець розповів про оборону Миколаєва й області у перші дні повномасштабного вторгнення та як зараз його зведений загін знищує ворога на південному напрямку.

Нагадаємо, днями Миколаїв з робочим візитом відвідав міністр оборони України Олексій Резніков. Він поспілкувався з військовими та вручив нагороди.