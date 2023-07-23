В річці Інгулець в Снігурівській територіальній громаді потонула жінка.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області.

Подія трапилась вчора ввечері, 22 липня, на спецлінію 101 надійшло повідомлення про надзвичайну подію на воді, яка сталась у селі Галаганівка. Черговий поліції сповістив, що у воді виявлено тіло жінки

На місце події направлено відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники за допомогою надувного човна вилучили тіло з води й транспортували на суходіл.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, вночі, 21 липня, в селі Прибужжя Прибужанської громади Вознесенського району Миколаївщини потонув 20-річний хлопець.