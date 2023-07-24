Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна відвоювала вже близько половини своїх територій, які були окуповані Росією з початку повномасштабного вторгнення.

Про це він заявив Блінкен в інтерв’ю CNN, яке наводить Reuters.

— Україна вже повернула близько 50% території, яка була спочатку захоплена (Росією – прим.), — сказав він.

Водночас, за його словами, під час контрнаступальних операцій Збройні сили України зіткнулись зі значним опором.

— Це все ще відносно ранні дні контрнаступу. Це важко. Це не завершиться протягом наступного тижня чи двох, — додав Блінкен.

Він розповів, що у США вважають, що контрнаступ України триватиме ще принаймні кілька місяців.

Раніше Блінкен заявляв, що ситуація на полі бою в Україні зміниться після того, як Збройні сили України розгорнуться.