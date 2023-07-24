Після звільнення Снігурівщини, міграційна служба Миколаївщини через певний час змогла відновити роботу в місті в повному обсязі.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління Державної міграційної служби у Миколаївській області Володимир Іванов.

Як він розповів, коли Снігурівка була під окупацією, російська армія повністю зруйнувала приміщення підрозділу міграційної служби, тому на відновлення роботи знадобився деякий час.

Після звільнення цієї території місцева громада на чолі з головою військової адміністрації Віталієм Кухтою знайшли приміщення в якому зробили ремонт та встановили обладнання.

— На сьогодні ми обслуговуємо в повному обсязі мешканців Снігурівщини, а також всіх, хто туди звертається. Дуже актуальним питанням залишається там відновлення втрачених документів, багато громадян, які втратили паспорти, а також видача паспортів для виїзду за кордон, — сказав Володимир Іванов.

Прийом громадян у Снігурівському відділі відбувається з вівторка по пʼятницю з 8-00 до 17-00 та в суботу з 8-00 до 15-45 (обідня перерва з 12 до 12-45).

Консультації щодо оформлення паспортних документів можна отримати за телефоном «гарячої лінії» УДМС України у Миколаївській області — (0512) 37-40-07, а також за допомогою месенджера у Facebook.

Нагадаємо, Снігурівська громада знаходилась під окупацією вісім місяців.