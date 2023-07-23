Спеціалізована установа ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) заявила, що «глибоко стривожена» через російський ракетний удар по Одесі, та засудила його.

Про це йдеться у пресрелізі.

«ЮНЕСКО глибоко стривожене та найрішучіше засуджує зухвалу атаку, здійснену російськими військами, яка вразила кілька культурних пам’яток у центрі Одеси, де розташований об’єкт Всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси"», — йдеться у повідомленні.

Гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азуле додала, що «це обурливе руйнування знаменує собою ескалацію насильства проти культурної спадщини України».

Також у ЮНЕСКО зазначили, що «ворожий акт» стався лише через кілька днів після інших нападів, які вплинули на багато об’єктів на тих територіях, що охороняються відповідно до Конвенції всесвітньої спадщини у Львові та Одесі.

«ЮНЕСКО продовжуватиме співпрацювати з менеджерами об’єктів Всесвітньої спадщини, місцевою та національною владою для визначення нагальних потреб у допомозі», — вказали в організації.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що вночі 23 липня російська протикорабельна ракета Х-22 влучила у вівтар Свято-Преображенського собору Одеси.

Наразі відомо, що російська атака на Одесу пошкодила щонайменше 25 пам’яток архітектури.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі. Внаслідок цього є загиблий і постраждалі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну споруду.

Одеська єпархія УПЦ так званого Московського патріархату після ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору засудила дії РФ та звинуватила в тероризмі.