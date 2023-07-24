У Миколаєві компанія «Нібулон» працює над проєктом з будівництва 15 катерів для водолазів ДСНС, які знешкоджуватимуть міни в Чорному морі.

Поки що йдеться про випуск одного катера, повідомили у компанії.

Водночас в компанії закликали міжнародних донорів долучитися до цього проєкту і нагадали, що наразі заміновано вже 16 тисяч квадратних метрів акваторії Чорного моря.

— За власний кошт ми почали будувати перше судно проєкту ДСНС 25, яке буде використовуватись для розмінування міжнародних внутрішніх водних шляхів. Ми сподіваємось на підтримку донорів та держави, що дозволить нам виготовити 15 суден для потреб ДСНС, — сказав директор із взаємодії з органами влади компанії Михайло Різак.

Там також нагадали, що в заблокованих миколаївських портах знаходиться 110 суден, 70 з яких — компанії «Нібулон».

— Для відновлення експорту українського зерна та підтримки аграрної галузі України сьогодні вкрай важливо вирішити питання щодо розблокування флоту та його передислокації на Дунай. До війни «NIBULON MAX» та інші судна компанії перевалювали до 22 тисяч тонн зерна на добу на рейді. Потрібно відтворити досвід Миколаєва з перевалки зернових вантажів на рейді, сформувати зовнішній рейд для морського порту Ізмаїл біля виходу з гирла Бистре на Дунаї, ефективно використовувати наш флот та знизити вартість логістики, — пояснив Михайло Різак.

Нагадаємо, сльськогосподарське підприємство «Нібулон» заборгувало загалом 570 мільйонів доларів західним й українським кредиторам. Минулої осені компанія припинила виплати міжнародним кредиторам.