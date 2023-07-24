Ще пʼять областей долучаться до експериментального проєкту щодо запровадження інституту помічника ветерана.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що Закарпатська, Сумська, Київська, Полтавська та Харківська — також виявили бажання долучитися до проєкту.

Зазначається, що в чотирьох областях — Вінницькій, Львівській, Миколаївській та Дніпропетровській — вже подано понад 200 заяв охочий долучитися до цієї ініціативи.

У повідомленні йдеться, що в цих областях вже створено комісії, які проводитимуть співбесіди з кандидатами у помічники ветеранів. У серпні обраних учасників спрямують на навчання та згодом працевлаштування.

На переконання Віцепремʼєрки Ірини Верещук така ініціатива за успішної реалізації набуде загальнодержавного масштабування.

Одним з основних напрямків програми «Помічник ветерана» стане працевлаштування військових та повернення їх до нормального життя. Пакет послуг, які програма надаватиме ветеранам включає психологічну, кар’єрну та медичну допомогу.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні стартував конкурсний відбір кандидатів у помічники ветерана. Долучитися до нього можна подавши заяву на платформі е-Ветеран.