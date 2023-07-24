Господарський суд Миколаєва повністю задовольнив позов ПАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат» і постановив витребувати належні комбінату будівлі у Миколаївській області у фінкомпанії «Київ Фінанс».

Також, за рішенням суду, ТОВ «Фінансова компанія «Київ Фінанс» має виплатити на користь Первомайського МКК судовий збір у сумі 479 тисяч гривень.

Суд постановив, що відчуження нерухомого майна Первомайського МКК на користь «Київ Фінанс» є незаконним, оскільки відбулося без участі, згоди або повідомлення ПрАТ «Первомайський молочноконсервний комбінат», а також за наявності судових заборон щодо майна боржника та обмежень встановлених законодавством, зокрема і Кодексом України з процедур банкрутства.

Крім того, суд наголосив, що «Київ Фінанс» придбав це майно через низку угод у компанії «Укрінком», яка безпідставно видавала себе за правонаступника банку. А отже не мала права відчужувати будівлі ПМКК.

Як повідомлялося раніше, будівлі Первомайського молочноконсервного комбінату у Миколаївській області є заставою по кредиту комбінату в «Укрінбанку», який з 2015 року перебуває у стадії ліквідації.

У 2016 році ПАТ «Українська інноваційна компанія» («Укрінком») проголосила себе правонаступником банку, і в судовому порядку намагається заволодіти заставним майном ПМКК.

10 грудня 2019 року Велика палата Верховного суду ухвалила рішення № 925/698/16, дійшла висновків, що договори про відступлення прав вимоги, укладені між «Укрінкомом» та попередніми фінансовими компаніями щодо майна Первомайського МКК, є нікчемними. Тоді ж Верховний суд чітко зазначив, що банківське законодавство не передбачає правонаступництва у разі ліквідації банку.

Нагадаємо, Первомайський молочноконсервний комбінат — лідер з виробництва згущеного молока в Україні, входить до топ-5 найбільших молокопереробних підприємств країни.

Комбінат експортує продукцію у 14 країн світу, входить до складу молочної компанії «Волошкове Поле», власниками якої є Олександр та Андрій Табалови.