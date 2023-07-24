У понеділок, 24 липня, американська компанія SpaceX вивела на орбіту нову партію із 22 інтернет-супутників Starlink.
Про це повідомляє Space.com.
Зазначається, що компанія запустила понад 4 850 інтернет-супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту.
«Запуск ракети-носія Falcon 9 із 22 супутниками на борту був здійснений з космодрому у штаті Каліфорнія о 03.50 за київським часом», — йдеться в повідомленні.
Відомо, що у липні компанія запустила у космос вже п’ять партій супутників Starlink.
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У понеділок, 24 липня, американська компанія SpaceX вивела на орбіту нову партію із 22 інтернет-супутників Starlink.
Про це повідомляє Space.com.
Зазначається, що компанія запустила понад 4 850 інтернет-супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту.
«Запуск ракети-носія Falcon 9 із 22 супутниками на борту був здійснений з космодрому у штаті Каліфорнія о 03.50 за київським часом», — йдеться в повідомленні.
Відомо, що у липні компанія запустила у космос вже п’ять партій супутників Starlink.