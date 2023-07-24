На водоймах в Україні цього року загинуло вже 582 людини, 50 з яких — діти.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За словами рятувальників, головною причиною трагічних випадків на воді є ігнорування правил безпеки.

« Вражаюча статистика: з початку року на водоймах України загинуло 582 людини, серед яких 50 — діти! », — йдеться в повідомлення .