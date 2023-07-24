На водоймах в Україні цього року загинуло вже 582 людини, 50 з яких — діти.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За словами рятувальників, головною причиною трагічних випадків на воді є ігнорування правил безпеки.
|
Імператор без гріхаСтаніслав Мартиросов
|
Путін давно програв, бо недооцінив українську ідентичністьТарас Кремінь
|
Список компаній, які залишилися на російському ринку, ще й досі досить великийМаксим Гардус
На водоймах в Україні цього року загинуло вже 582 людини, 50 з яких — діти.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За словами рятувальників, головною причиною трагічних випадків на воді є ігнорування правил безпеки.