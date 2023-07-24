На територію Білорусі вже прибуло приблизно 5 тисяч найманців російської ПВК «Вагнер». Їх залучатимуть до навчань білоруських військових. Але Україна не виключає, що їх можуть залучати для дестабілізації на кордонах Білорусі з іншими країнами.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері «Радіо Свобода».

Він розповів, що ситуацію з переміщенням до Білорусі російських найманців відстежують підрозділи розвідки України, зокрема ДПСУ.

— За нашими даними, зараз їх там перебуває близько п'яти тисяч. Основне місце їхнього розташування — це база під Осиповичами. Якщо у відстані від кордону з Україною — то це понад 200 кілометрів, — зазначив Андрій Демченко.

В Україні стежать за тим, як «вагнерівців» будуть використовувати на території Білорусі. Андрій Демченко зазначив, що їх спочатку можуть залучати до підготовки білоруських підрозділів, а надалі — для підготовки військових підрозділів армії Росії.

Але зараз таких на території Білорусі немає. За даними прикордонників, росія в межах останньої з ротацій практично всіх їх вивела, а заведення нових підрозділів поки що не фіксували. На думку Демченка, у росії може бути недостатньо вільних підрозділів, які можуть відпустити до Білорусі на навчання.

Прикордонники України не виключають, що в якийсь період російські найманці можуть долучатися до дестабілізації як на кордоні з Україною, так і на кордонах із країнами ЄС.

— Ми бачимо, що країни Європи також посилюють свій кордон із Білоруссю. Але та заява так званого президента Лукашенка, що «вагнерівці» їм створюють проблеми та висловлюють уже бажання піти у Польщу — це, скоріш за все, нагнітання ситуації для того, щоб увага України та країн Європи була прикута до цієї теми, — сказав речник ДПСУ.

Демченко зазначив, що наразі Росія не має достатніх сил для того, щоб повторно атакувати Україну з півночі. За його словами, північний кордон України із Білоруссю постійно укріплюється — там зводять фортифікаційні споруди та мінують територію. А лінію кордону Чернігівської, Сумської та Харківської областей із росією укріплювати складно через постійні обстріли.

Окупанти використовують міномети, артилерію, дрони, танки, стрілецьку зброю, авіацію. Лише за минулу добу, 23 липня, по кордону із Росією на цьому напрямку росіяни здійснили близько 60 обстрілів.

Нагадаємо, вранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що його бійці зайшли в Ростов і захопили стратегічні об'єкти міста. Під контролем воєнні об’єкти Ростова, у тому числі аеродром.

Після цього російський диктатор Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян та закликав громадян об'єднатися, і визнав контроль ПВК над Ростовом-на-Дону, де заблоковані як цивільні, так і військові керівні органи.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на події, що наразі відбуваються у Росії. Він вважає, що чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає.

В результаті очільник ПВК «‎Вагнера»‎ Євген Пригожин погодився зупинити рух військових колон своїх найманців , що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем.

Нагадаємо, що фахівці Інституту вивчення війни прийшли до висновку, що рішення російського диктатора Володимира Путіна не карати заколотників ПВК «Вагнер» ставить його і підлеглих у незручне становище.

15 липня велика колона «вагнерівців» прибула до Білорусі. Помічено щонайменше 60 автомобілів та три автобуси.