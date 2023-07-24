Ілон Маск опублікував у Twitter новий логотип «X» замість відомого синього птаха й фактично перейменував відому соціальну мережу.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у понеділок, 24 липня, Ілон Маск і головний виконавчий директор Twitter Лінда Яккаріно оприлюднили логотип для платформи соціальних медіа, який містив білий «X» на чорному фоні як заміну знайомого символу синього птаха.

У відповідь на твіт із запитанням, як твіти називатимуться під «X», Ілон Маск відповів «x's».

Крім того, Ілон Маск зазначив, що домен X.com уже перенаправляє на сайт Twitter.

Раніше повідомллося, що Twitter ввів обмеження на щоденне читання повідомлень для всіх користувачів, щоб розв'язати проблему екстремального рівня збору даних і маніпулювання системою. Обмеження має тимчасовий характер.