На Сумському напрямку зараз відбувається поступове посилення протиповітряної оборони.

Про це повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

Зокрема, на цьому напрямку додатково задіяли кілька вогневих груп, які озброєні крупнокаліберними кулеметами з коліматорними та тепловізійними прицільними комплексами, щоб працювати по повітряних цілях, зокрема й уночі. Ці групи також мають прожекторні установки.

— Перебуваючи на одній із вогневих позицій, особисто спостерігав роботу екіпажів цих мобільних вогневих груп під час нападу ворожих безпілотників, — розповів Сергій Наєв.

Він наголосив: щоб українське небо було більш захищеним, необхідна додаткова допомога від західних партнерів. Наразі система протиповітряної оборони України певною мірою залежить від міжнародної воєнно-технічної допомоги. Тож рівень захищеності об’єктів критичної інфраструктури підвищують у межах тих ресурсів, які отримують військові.

Нагадаэмо, уночі 22 липня російські окупанти атакували з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами Shahed-136/131, усі вони знищені українськими силами ППО.