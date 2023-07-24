Мер Дніпра Борис Філатов відмовився від заробітної поатні та усіх надбавок міського голови. Натомість ці кошти він буде перераховувати до бюджету міста та на потреби військових.

Про це Борис Філатов повідомив на своїй офіційній Facebook-сторінці.

«Заявляю, що відмовився від всіх своїх премій та надбавок, нарахованих мені після 24 лютого 2022 року. Їх повернено в бюджет територіальної громади», — написав Борис Філатов.

Водночас свою заробітну плату Борис Філатов перераховуватиме бойовій бригаді, за виключенням тих коштів, які виплачуються дочці загиблої під час стрілянини на Південмаші Віри Лебединець.

«Так триватиме до завершення воєнного стану», — запевнив мер Дніпра.

Він додав, що вважає таке рішення правильним, а особливо «на тлі широкої громадської дискусії про цільове використання бюджетних коштів та марнотратство».

«Бо, прийшовши на свою посаду з бізнесу, в якому я ще 2006 року став офіційним мільйонером, вважаю, що в скрутну для країни годину не варто зловживати зарплатнею – якщо ти маєш таку можливість», — пояснив міський голова.

Він додав, що ця заява є офіційною і також спрямована як заклик до Кабінету Міністрів, народних депутатів та керівників держкорпорацій, надто – топменеджменту «Укрзалізниці» та «Нафтогазу».

«Пропоную долучитися до ініціативи, скерувавши безпосередньо власні заробітки на потреби війська», — каже Борис Філатов.

Мер Дніпра також заявив, що уряд та парламентарі «завзято закидають місцевому самоврядуванню нецільове використання коштів». Після цього Борис Філатов закликав їх розробити «зрозумілий та збалансований механізм», що дозволить містам використовувати більшість від отриманого ПДФО всього лише на дві цілі: допомога ЗСУ та посилення енергоефективності.

«Напередодні ще одного складного опалювального сезону це так само є реалізацією військових цілей», — додав він.

Далі мер звернувся до керівників державних відомств та правоохоронних органів, які «мають багатомільярдні бюджети, що використовують для залякування бізнесу та місцевого самоврядування».

«Ви ж знаєте, що їх також можна використовувати задля підвищення обороноздатності країни. Як мінімум, зверніться до держави, щоб вона зробила цим бюджетам секвестр», — звернувся до них з закликом Борис Філатов.

Після цього у публікації під позначкою «неофіційно» він додав: «Шановні спікери від влади, які віртуозно перекидають «мʼяча» місцевому самоврядуванню, час зрозуміти, що є ігри, в які можна грати вдвох. Я відмовився від своїх зарплати, премій та надбавок. Кажу про це публічно. Відмовтеся і ви. Також публічно».

Разом з тим він акцентував увагу, що «Дніпро системно спрямовує мільярди гривень на підтримку Сил Оборони» і закликав так само зробити й іншим.

«Зробіть це і ви. Бо серіали можуть почекати. Мʼяч на вашому боці. Бо ж у вас теж є захмарні бюджети і непогані зарплати. Давайте обʼєднаємось на користь України і всіх, хто її боронить», — додав мер Дніпра.

Варто зазначити, що до того міський голова Дніпра Борис Філатов передав рятувальникам власне судно для допомоги затопленому Херсону.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав до відставки міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка. Причиною цьому стали нераціональні витрати з державного бюджету на сферу культури.

Однією з найскандальніших історій стала пропозиція Ткаченка виділити 573,9 мільйонів гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду українського народу, яку підтримала Верховна Рада. Зокрема, рішення підтримав і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Окрім цього, в липні Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на заміну радянського герба на щиті монумента «Батьківщина-Мати». Вартість проєкту становитиме 28 мільйонів гривень. Щоправда, міністр заявив, що кошти надасть великий бізнес.

Останнє, за що соцмережі вибухнули критикою в бік Олександра Ткаченка, стало виділення 400 мільйонів гривень з держбюджету на створення фільмів та серіалів під час війни. Свою позицію він пояснив тим, що кіно знімали завжди, навіть за часів Великої світової війни, як це робили американці та британці, «і не лише за кошти меценатів».

Після цього прем’єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до керівників місцевої та центральної влади з проханням «відкласти всі видатки, які не на часі», і наголосив, що варто зосередитися на пріоритетах, які потрібні для стійкості, оборони, безпеки та виживання держави.