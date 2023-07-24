Служба безпеки України затримала бізнесмена, який за 1 мільйон гривень хотів підкупити співробітника СБУ, щоб привласнити землю на військовому полігоні «Широкий лан».

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, комерсант є фігурантом кримінального провадження щодо самовільного зайняття 400 гектарів землі на полігоні.

За 1 мільйон гривень хабаря він пропонував українському спецслужбісту вплинути на слідчого Національної поліції. Зокрема, фігурант просив зняти арешт із земельної ділянки, яку підприємець «захопив» для ведення аграрного бізнесу.

Однак, співробітник Служби безпеки одразу доповів своєму керівництву про отриману «пропозицію».

Це дозволило поетапно задокументувати злочинні дії комерсанта і затримати його на «гарячому» під час передачі частини неправомірної вигоди.

Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Суд обрав затриманому запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави 6 мільйонів гривень.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загороджує до 8 років з конфіскацією майна.

Напомним, у Миколаєві слідчого поліції викрили за вимагання 1200 доларів США хабаря за зменшення відповідальності для підозрюваного у крадіжці.