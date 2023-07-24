Руслана Омелянчук працює сімейним лікарем в одній із лікарень Миколаєва. На цей час має дві тисячі пацієнтів. З моменту повномасштабного вторгнення залишилась у Миколаєві та приймала пацієнтів в одному з найбільш обстрілюваних районів міста.

Вона пройшла тренінг mhGAP, який проводив Міжнародній Медичний Корпус.

— Зараз війна, і людей з проблемами ментального здоровʼя буде багато. Тому мені важливо покращити свої знання в цій сфері. Особливо подобається, що в mhGAP є алгоритм, за яким ти можеш діяти, — розповідає лікарка.

Після проходження тренінгу, вона впевнилася, що mhGAP має пройти кожен лікар і медсестра. Це дуже важливо.

Руслана займається волонтерською діяльністю , допомагаючи тим, хто потребує підтримки. Це люди на деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей, ВПО, військові, діти, люди з інвалідністю.

Багато звертається людей, яким потрібно просто поговорити. Постійний стрес, обстріли, повітряні тривоги негативно впливають на психічне здоров’я у Миколаєві, який невпинно атакує ворог.

Вміння вислухати і допомогти це те, за чим приходять люди. Кожного разу кількість пацієнтів збільшується, що свідчить про важливість проблеми. «Слово лікує», запевняє Руслана.

— Ментальне здоровʼя — це важлива частина здоровʼя кожної людини. Це вміння звертати увагу на свій стан, справлятися зі стресом, проживати горе, біль, страх, а не застрягати в них. Під час війни це важливо як ніколи, бо в турботі за своє ментальне здоров’я, ми знаходимо сили жити далі, допомагати країні і підтримувати рідних, — зазначає вона.

Руслана – приклад лікаря, який постійно розвивається. В неї є спеціалізація по ВІЛ, туберкульозу та паліативній допомозі. Має другу вищу освіту за фахом «менеджер управління закладом здоровʼя».