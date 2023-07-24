Жителька Миколаєва поскаржились на відсутність у вечірні години громадського транспорту в мікрорайонах Соляні та Ліски.

Про це жінка написала Contact Center при Миколаївській міській раді.

Вона підкреслила, що в Миколаїв продовжують повертатись люди, через що робочі години окремих працівників подовжують до 20:00. Але вже після 5-ї години вечора доїхати з Площі Перемоги до Соляних майже неможливо.

— Після п'ятої вечора неможливо дістатися Соляних і виїхати з Соляних, це жах якийсь, люди повернулися до міста робочий час збільшили деякі працюють до 20.00, щоб дістатися додому з площі Перемоги доводитися їхати до Пушкінського кільця, а потім таксі брати. Треба працювати тільки на проїзд. Будь ласка, вживіть заходів, запустіть міський транспорт, щоб люди могли добиратися додому після робочого дня. Наведіть будь ласка порядок у цій сфері, — звернулась жінка.

В коментарі під дописом жінки містяни додали, що проблеми з транспортним сполученням також і до Корабельного району, Тернівки, Матвіївки та Варварівки.

Хоча ще в березні в управлінні транспортного комплексу заявили, що «вирішили проблему» з громадським транспортом в Корабельному районі: замість збільшення кількості транспортних засобів в управлінні на час робочого перевезення поставили більш місткий автобус.

Раніше повідомлялось, що жителі Корабельного району вимушені понад годину чекати громадський транспорт, а потім їхати у переповненому автобусі, щоб дістатися дому після роботи. Після того, як до Миколаєва повернулася більшість мешканців, кількості громадського транспорту часто не вистачає. Найбільше страждають віддалені райони, особливо у години пік.