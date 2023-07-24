Російські окупаційні війська можуть продовжити ракетні атаки на Одеську та Миколаївську області, щоб завдавати удари по портовій інфраструктурі.

Про це в ефірі телемарафону повідомила спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, пишуть «НикВести».

— Звісно, всі напоготові. Звісно, є розуміння того, що ворог продовжуватиме так званий портовий зерновий терор, оскільки вони саме цю тему виводять у «топ» і якраз намагаються тиснути на Одещину і Миколаївщину, як на портові регіони, які здатні бути потужними в зерновій угоді, — сказала Наталія Гуменюк і додала, що ворог ймовірно продовжуватиме нарощувати тиск.

Нагадаємо, 17 липня Росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди». У російському МЗС поскаржилися, що жодну з вимог Росії не було виконано.

Після чого РФ почала щодня обстрілювати Одеську та Миколаївську області як з моря, так й з повітря. Українським Силам ППО вдається збити більшість ворожих ракет, однак є й влучання у портову інфраструктуру областей. Зокрема, ворог обстрілював регіони 18 липня, 19 липня, 20 липня, 21 липня, 22 липня, 23 липня та 24 липня.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що власники кораблів готові продовжувати постачання без Росії. Пізніше він надіслав листи турецькому лідерові Реджепу Таїпу Ердогану та генсеку ООН із пропозицією продовжити роботу «зернової угоди» або її аналога в тристоронньому форматі.