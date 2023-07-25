Наслідки ракетного удару по житловому будинку в Умані, 28 квітня 2023 року/ДСНС

В Умані Черкаської області завершують проєктування відновлення будинку, який постраждав від влучання російської ракети 28 квітня.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.

«Незабаром розпочнеться відновлення будинку, плануємо у вересні стартувати. Люди отримали усі необхідні виплати. Вдячний бізнесу та волонтерам, які долучилися до ремонту будинків навколо», — повідомив він.

Нагадаємо, російська ракета влучила у житловий будинок в Умані в ніч проти 28 квітня. Зруйновано перший під'їзд житлового будинку. За попередньою інформацією, там були зареєстровані 110 людей. Із 46 квартир 27 — повністю знищені.

Наступного дня в Умані завершилася пошуково-рятувальна операція. Внаслідок удару загинули 23 людини, серед яких шестеро дітей.