В Умані Черкаської області завершують проєктування відновлення будинку, який постраждав від влучання російської ракети 28 квітня.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.
«Незабаром розпочнеться відновлення будинку, плануємо у вересні стартувати. Люди отримали усі необхідні виплати. Вдячний бізнесу та волонтерам, які долучилися до ремонту будинків навколо», — повідомив він.
Нагадаємо, російська ракета влучила у житловий будинок в Умані в ніч проти 28 квітня. Зруйновано перший під'їзд житлового будинку. За попередньою інформацією, там були зареєстровані 110 людей. Із 46 квартир 27 — повністю знищені.
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В Умані Черкаської області завершують проєктування відновлення будинку, який постраждав від влучання російської ракети 28 квітня.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба.
«Незабаром розпочнеться відновлення будинку, плануємо у вересні стартувати. Люди отримали усі необхідні виплати. Вдячний бізнесу та волонтерам, які долучилися до ремонту будинків навколо», — повідомив він.
Нагадаємо, російська ракета влучила у житловий будинок в Умані в ніч проти 28 квітня. Зруйновано перший під'їзд житлового будинку. За попередньою інформацією, там були зареєстровані 110 людей. Із 46 квартир 27 — повністю знищені.
Наступного дня в Умані завершилася пошуково-рятувальна операція. Внаслідок удару загинули 23 людини, серед яких шестеро дітей.