Герб і прапор Київської області хочуть змінити, тому що вони схожі на подібну символіку Московської області та столиці країни агресора.

Депутатам Київської облради, керівникам громад та мерам міст презентували перші напрацювання геральдистів нового герба та прапора області, повідомив голова Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, з 1999 року на гербі Київщини зображений Юрій Змієборець, який копіює і нагадує Георгія Побідоносця на гербі Московської області та Москви.

«Тому цілком логічно, що з початку повномасштабного вторгнення Росії до України постало питання про зміну символіки. Вона повинна відповідати нашій історії, культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості й традиції регіону», — написав Руслан Кравченко.

Зліва герб Київщини, справа Московської області

Як йдеться у повідомленні, фахівці, які працювали над цим запропонували, щоб в основі герба Київщини був зображений ангел. Адже саме ангел, який молиться за Київщину, її мешканців і стоїть на захисті, зафіксований в історичних документах на гербі Київської землі щонайменше з 1416 року.

Герб з ангелом зображували й на великих державних печатках Великого князівства Литовського. Варіантів прапора чотири — герб із зображенням ангела на різних кольорових фонах, серед яких: синій, білий та пурпуровий.

Також він додав, що на реалізацію проєкту не буде витрачено жодної копійки з обласного бюджету. Нова символіка детально обговорюватиметься в громадах, запустять широке опитування. Узгоджений варіант затверджуватиметься на сесії облради.

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