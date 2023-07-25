Російські окупанти Запорізької АЕС перевели енергоблок станції у режим «гарячий зупин», що створює ризики у ядерній та радіаційній безпеці.

Про це повідомляє Енергоатом.

«24 липня на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції на виконання наказу нелегітимного керівництва перевели енергоблок №4 у стан «гарячий зупин». Такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має здійснюватися виключно у стані «холодний зупин», - йдеться в повідомленні Енергоатому.

Раніше Держатомрегулювання пояснювало, що переведення енергоблоку у стан «гарячий зупин»створить нові суттєві ризики для ядерної та радіаційної безпеки

Зокрема, такі ризики спричинені тривалим простоєм обладнання енергоблоку №4, відсутністю належного регламентного технічного обслуговування та ремонту обладнання, важливого для безпеки, недостатньою кількістю кваліфікованого персоналу на ЗАЕС.

Нагадаємо, що Держатомрегулювання видала розпорядження «Енергоатому» вивести у «холодний зупин» енергоблок №5 Запорізької АЕС.