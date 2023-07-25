Українські військові ліквідували російського полковника Євгена Вашуніна, який командував «Ленінградським полком».

Про це пише Фонтанка із посиланням на голову Законодавчих зборів Петербурга Олександра Бєльського

За його словами, Вашунін був смертельно поранений 14 липня, коли разом із загоном спробував допомогти окупантам «Шторму», які опинилися в оточенні.

Він стверджує, що полковник із групою підтримки висунулися назустріч загону. Їхній рух був помічений українськими військовими і почався бій. Під час зіткнення полковника Вашуніна було «відсічено» від однополчан та серйозно поранено. Він помер.

ЗМІ повідомляють, що «Ленінградський полк» сформований переважно з петербурзьких мобілізованих.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії повідомила, що російський генерал-майор Сергій Горячев майже напевно загинув під час удару по командному пункту приблизно 12 червня на півдні Україні.