У Миколаєві за нанесення ножового поранення незнайомцю поліція затримала чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

В неділю, 23 липня, лікарі повідомили поліції про пацієнта, який був доставлений до них із ножовими пораненнями живота.

На місці події поліцейські з’ясували, що між незнайомцями виник словесний конфлікт, що переріс у бійку. Фігурант дістав ніж та завдав ударів потерпілому.

Знаряддя злочину поліцейські вилучили та направили на експертне дслідження. Нині потерпілий перебуває у медичному закладі.

Слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності громадян у Миколаєві.