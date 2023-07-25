У Миколаєві за нанесення ножового поранення незнайомцю поліція затримала чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.
В неділю, 23 липня, лікарі повідомили поліції про пацієнта, який був доставлений до них із ножовими пораненнями живота.
На місці події поліцейські з’ясували, що між незнайомцями виник словесний конфлікт, що переріс у бійку. Фігурант дістав ніж та завдав ударів потерпілому.
Знаряддя злочину поліцейські вилучили та направили на експертне дслідження. Нині потерпілий перебуває у медичному закладі.
Слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Затриманому повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності громадян у Миколаєві.
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У Миколаєві за нанесення ножового поранення незнайомцю поліція затримала чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.
В неділю, 23 липня, лікарі повідомили поліції про пацієнта, який був доставлений до них із ножовими пораненнями живота.
На місці події поліцейські з’ясували, що між незнайомцями виник словесний конфлікт, що переріс у бійку. Фігурант дістав ніж та завдав ударів потерпілому.
Знаряддя злочину поліцейські вилучили та направили на експертне дслідження. Нині потерпілий перебуває у медичному закладі.
Слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Затриманому повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності громадян у Миколаєві.