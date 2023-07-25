Вознесенська єпархія Української православної церкви засудила російський ракетний удар по Одесі, під час якого постраждав Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Відповідна заява опублікована на сайті Вознесенської єпархії УПЦ.

«З великим сумом і глибоким душевним болем, вкотре ми дізналися про черговий, жорстокий і цинічний терористичний акт, що стався в місті Одеса, в результаті якого зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор, пам'ятники культури і найголовніше - вбиті мирні жителі. В ці жахливі дні, прошу Вас прийняти слова підтримки і молитви від мене, духовенства та всіх вірян Вознесенської єпархії. Ця жахлива трагедія ранила в серце кожну людину в нашій країні, тому цей біль ми поділяємо разом з Вами», — йдеться в заяві митрополита Олексія до митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російсько-окупаційні війська завдали удару по Одесі. Внаслідок цього є загиблий і постраждалі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та релігійну споруду.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що вночі 23 липня російська протикорабельна ракета Х-22 влучила у вівтар Свято-Преображенського собору Одеси.

Наразі відомо, що російська атака на Одесу пошкодила щонайменше 25 пам’яток архітектури.

Одеська єпархія УПЦ так званого Московського патріархату після ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору засудила дії РФ та звинуватила в тероризмі.