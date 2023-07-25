Вчора вранці, 24 липня, російські окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади на Миколаївщині.

Про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА.

Артилерійський обстріл ворог здійснив о 10:18. За даними військової адмінстрації, постраждалих немає.

Крім того, у Миколаєві, Першотравневому, Баштанському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

Раніше речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила, що російські окупаційні війська можуть продовжити ракетні атаки на Одеську та Миколаївську області, щоб завдавати ударів по портовій інфраструктурі.