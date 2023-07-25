У селах Радісний Сад і Новобогданівка Радсадівської громади Миколаївщини під час зливи на вихідних на деяких вулицях вимило асфальт.

Фото опублікувала Радсадівська сільська рада на фейсбук-сторінці.

Зазначається, що наразі в громаді оперативно ліквідовують наслідки зливи завдяки власній техніці та допомозі місцевого підприємства.

На знімках видно, що разом зі зливою у деяких місцях асфальт зійшов цілими пластами, оголивши основу дорожнього покриття.

Нагадаємо, у Миколаєві, через сильну зливу та шквальний вітер, в парку «Ліски» впали майже тридцять сосен.