У селах Радісний Сад і Новобогданівка Радсадівської громади Миколаївщини під час зливи на вихідних на деяких вулицях вимило асфальт.
Фото опублікувала Радсадівська сільська рада на фейсбук-сторінці.
Зазначається, що наразі в громаді оперативно ліквідовують наслідки зливи завдяки власній техніці та допомозі місцевого підприємства.
На знімках видно, що разом зі зливою у деяких місцях асфальт зійшов цілими пластами, оголивши основу дорожнього покриття.
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У селах Радісний Сад і Новобогданівка Радсадівської громади Миколаївщини під час зливи на вихідних на деяких вулицях вимило асфальт.
Фото опублікувала Радсадівська сільська рада на фейсбук-сторінці.
Зазначається, що наразі в громаді оперативно ліквідовують наслідки зливи завдяки власній техніці та допомозі місцевого підприємства.
На знімках видно, що разом зі зливою у деяких місцях асфальт зійшов цілими пластами, оголивши основу дорожнього покриття.
Нагадаємо, у Миколаєві, через сильну зливу та шквальний вітер, в парку «Ліски» впали майже тридцять сосен.